События

17:17 25.12.2018

Один украинский военный ранен в минувшие сутки на Донбассе - ООС

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В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается в сообщении на Фейсбук вечером во вторник , "враг, в частности, совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении; опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств".

"В течение текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщает пресс-центр.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говрится в сообщении

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Интерфакс-Украина
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