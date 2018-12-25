Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией

Эшелоны с большим количеством тяжелой бронетехники, артиллерии и военнослужащими прибывают во вторник по железной дороге в район турецкого города Килис на границе с Сирией, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По шоссе в Килис также направляются автоколонны с военной техникой, в том числе, бронемашины и трейлеры с зачехленным грузом.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара в соответствии с планами продолжает готовиться к операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. "Все (военная операция - ИФ) спланировано и предусмотрено. Все идет согласно плану и с соблюдением расписания", - приводит слова Х.Акара турецкая газета Hurriyet.

Министр также заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с представителями США по вопросу договоренностей Анкары и Вашингтона в отношении сирийского города Манбидж.

Между тем, правительственные силы Сирии во вторник заняли район Аримах близ стратегически важного города Манбидж на севере страны. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило со ссылкой на источники в Манбидже, что в Аримах несколько часов назад въехали несколько десятков автомашин с военными, танки, БТР, грузовики с боеприпасами.

Агентство отмечает, что правительственные силы координируют свои действия с курдскими отрядами народной самообороны (ОНО), которых Анкара считает террористами и проводит против них боевые операции на севере Сирии.

Манбидж, расположенный к западу от реки Евфрат, был занят при поддержке США Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют ОНО, летом 2016 года.

В начале июня этого года Анкара и Вашингтон достигли договоренности о выводе отрядов ОНО из Манбиджа и о совместном патрулировании военными этого района.

В конце прошлой недели стало известно, что бойцы умеренной оппозиции из Сирийской свободной армии в сопровождении бронетехники и тяжелого вооружения прибыли в районы, граничащие с зоной, которую контролируют правительственные силы и курды, отмечает турецкое агентство.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее во вторник заявил, что Анкара и Вашингтон договорились о завершении реализации дорожной карты по Манбиджу до вывода американских войск из Сирии.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале антитеррористической операции на сирийской территории восточнее реки Евфрат. Однако 21 декабря Р.Эрдоган сообщил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало операции. На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.