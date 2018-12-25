События

14:20 25.12.2018

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

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Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

Верховный суд Крыма во вторник оставил под стражей четырех военных моряков и одного сотрудника украинской спецслужбы, которые находились на кораблях ВМС Украины, захваченных в Черном море месяц назад.

Инстанция не удовлетворила апелляции адвокатов на постановления Киевского райсуда Симферополя, вместе с тем, уточнила дату окончания ареста украинцев: суд первой инстанции допустил техническую ошибку, срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о старшем матросе Вячеславе Зинченко, капитане третьего ранга Владимире Лисовом, матросе Сергее Чулибе, мичмане Андрее Шевченко и сотруднике Службы безопасности Украины (СБУ) Андрее Драче.

Они находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Верховный суд Крыма ранее, 19-21 и 24 декабря, оставил под стражей 10 украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, - также исправив техошибку нижестоящей инстанции.

Заседания по рассмотрению апелляций защиты продолжатся 26 декабря, планируется рассмотреть последние жалобы - на арест 5 моряков.

Апелляций на арест еще четырех украинцев нет.

Теги: #азовское_море #суд #моряки
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