В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов

По состоянию на 12:00 вторника в Харьковской области из-за непогоды на сетях облэнерго отключены 110 линий мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично - 34 населенных пункта. По городу Харькову обесточено несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных. У нас на сегодня отключены 45 котельных, на которых находится жилых домов - 201, больниц - 5, школ 37 и 9 садиков", - сказал С.Магдисюк на брифинге во вторник.

По его словам, ликвидацией последствий непогоды занимаются 49 аварийных бригад (138 человек). "Харьковоблэнерго" планирует восстановить подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.

Как сообщил директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко, снег на дорогах области убирают 282 человека и 225 единиц техники. По его словам, проезд дорогами общего пользования полностью обеспечен.

Синоптики прогнозируют, что интенсивный снегопад продлится до 20:00 вторник, к 2:00 среды снег прекратится. Температур утром буде 3-4 градуса мороза, вечером - до 9 градусов мороза.