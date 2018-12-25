События

13:14 25.12.2018

Одессе задержали мужчину, который в понедельник "заминировал" два важных объекта

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Одессе задержали мужчину, который в понедельник "заминировал" два важных объекта

Одесские правоохранители оперативно задержали мужчину, который в течение нескольких минут "заминировал" два важных объекта.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Одесской области, утром в понедельник на спецлинию "102" с одного и того же телефонного номера поступило несколько анонимных сообщений о минировании автостанции "Привоз" и одесского железнодорожного вокзала. Оба объекта были тщательно обследованы взрывотехниками. В результате взрывных устройств или веществ обнаружено не было.

Вместе с тем правоохранители начали поиски лица, предоставившего ложное сообщение о минировании. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции и Управления СБУ в Одесской области задержали мужчину, который подозревается в совершении указанного правонарушения. 25-летний житель области сознался в содеянном. Он рассказал, что накануне приехал в Одессу в поисках работы. Не трудоустроившись в течение суток, человек "обиделся" и сообщил о "взрывчатке".

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Теги: #минирование #полиция #одесса
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