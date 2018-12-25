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12:08 25.12.2018

Пасмурная, сырая и ветреная погода сохраниться в Украине в ближайшие сутки

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Пасмурная, сырая и ветреная погода сохраниться в Украине в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в Украине погода останется будет пасмурной, сырой и ветреной, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

Ночью на Левобережье и на крайнем западе снег, днём в Украине, кроме южной части, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, в западных и южных областях 1-6° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье 1-6° мороза.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днём мокрый снег, порывы ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 6-8° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 декабря самая высокая температура днём была 10,4° в 2015г., самая низкая ночью -19,7° в 1948г.

В четверг, 27 декабря, ночью в северных и центральных областях небольшой, на востоке страны и Приазовье умеренный снег, днём в западных областях и Крыму небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза; днём около 0°, в западных областях и Крыму до 5° тепла; в Карпатах, восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-11°, днём 0-5° мороза.

В Киеве в четверг ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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