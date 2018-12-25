События

11:34 25.12.2018

Не менее трех человек, в том числе двое нападавших, погибли при теракте в МИД Ливии

1 мин читать

Три человека погибли во вторник в результате взрыва в здании министерства иностранных дел Ливии в Триполи, сообщает агентство Associated Press.

По поступающим с места происшествия данным, один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.

Ранее сообщалось, что в здании МИД Ливии прогремел сильный взрыв.

На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.

После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.

По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.

Теги: #ливия #взрыв #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв раздался в здании ливийского МИД в Триполи

Среди пострадавших от цунами в Индонезии украинцев нет – МИД

В горсовете Львова сообщили о стабилизации состояния пострадавших от взрыва на ярмарке

На Харьковщине семейная пара пострадала в результате взрыва газа

МИД Украины с 1 января 2019 года будет оформлять е-визы для граждан 52 государств

В результате взрыва газового баллона в центре Львова госпитализировали 4 человек, 2 в реанимации, работа ярмарки приостановлена

В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек, большинство жертв – поляки

Обвиняемый в теракте возле Дворца спорта в Харькове объявил голодовку

В частном доме Херсона произошел взрыв - ГСЧС

В частном доме Херсона произошел взрыв - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Угонщик автобуса задавил в Китае пять человек, более 20 ранены

К уборке снега в Харьковской области привлечена тяжелая техника ГСЧС, в районах единичные отключения света - ОГА

УПЦ(МП) намерена обратиться в Конституционный суд в связи с законом о ее переименовании

Жертвами цунами в Индонезии числятся уже более 400 человек

Суд в США принял "символичное" решение в отношении КНДР, обязав выплатить семье умершего студента более $500 млн

В Украине во вторник снег, порывы ветра 15-20 м/с, в горах угроза оползней снега

В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 128 населенных пунктов

Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи персональной информации

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ

США направят в Турцию делегацию для координации вывода американских войск из Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА