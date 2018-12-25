К уборке снега в Харьковской области привлечена тяжелая техника ГСЧС, в районах единичные отключения света - ОГА

В Харьковской области толщина снежного покрова в регионе составляет от 10 до 25 см, местами переметы до 1, но проезд по основным трассам обеспечен.

"На дорогах области работает 225 единиц спецтехники ГП "Харьковский облавтодор" и привлечена тяжелая техника ГСЧС по направлению Харьков-Волчанск. За сутки на обработку покрытия использовано 1286 кубометров песчано-соляной смеси и 118 тонн технической соли", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Службу автомобильных дорог.

Сотрудники дорожных предприятий проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью 5 камер наблюдения. Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств, на которых дополнительно дежурит дорожная техника для буксировки. На дорогах общего пользования Харьковской области работают площадки для отстоя большегрузного транспорта.

По информации пресс-службы ХОГА, по состоянию на 9:00 вторника в районах области зафиксированы единичные отключения электричества. В частности, Барвенковском районе обесточены 4 котельных, 2 лечебных учреждения и 5 школ, в Купянском районе - 9 котельных и 1 теплораспределительная станция, 4 детсада, 71 жилой дом, 4 лечебных учреждения и 9 школ.

"Везде уже работают бригады РЭС, аварии устраняются, котельные переключают на альтернативное питание", - отметили в пресс-службе ХОГА.

Городской голова Первомайска Николай Бакшеев сообщил, что из-за непогоды возникли проблемы с водоснабжением.

"В связи со стихийными явлениями нарушена стабильность электроснабжения участка питьевого подъема. После нормализации электроснабжения подача воды в город будет восстановлена", - написал Н.Бакшеев на своей странице в Facebook.

Пользователи в соцсетях сообщают, что из-за непогоды в Харькове возникли проблемы с трамваями и троллейбусами на многих маршрутах.