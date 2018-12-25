УПЦ(МП) намерена обратиться в Конституционный суд в связи с законом о ее переименовании

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) намерены обжаловать в Конституционном суде закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины - применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался….Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - приводит слова руководителя юридического отдела УПЦ (МП) протоиерея Александра Бахова сайт синодального информационно-просветительского отдела церкви.

А. Бахов также заявил, что "после вступления в силу этого закона, начало его реализации на практике, даст нам более широкое понимание правозащитных действий".

Как сообщалось, 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Этот закон Верховная Рада приняла 20 декабря. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины П.Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону. "Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - сказано в заявлении юридического отдела УПЦ (МП).

Закон вступит в силу с момента его публикации. После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

Ранее народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" заявили о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру и в Конституционный суд Украины в связи с нарушениями при принятии парламентом законопроекта (№5309).