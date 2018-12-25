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09:26 25.12.2018

Суд в США принял "символичное" решение в отношении КНДР, обязав выплатить семье умершего студента более $500 млн

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Суд в США принял "символичное" решение в отношении КНДР, обязав выплатить семье умершего студента более $500 млн

Окружной суд округа Колумбия (США) постановил, что Северная Корея должна выплатить $501 млн семье американского студента Отто Вомбиера, арестованного в КНДР, а позже скончавшегося, сообщает Fox News.

"Северная Корея ответственна за пытки, захват в заложники и убийство без суда Отто Вомбиера, а также моральные травмы его матери и отца, Фреда и Синди Вомбиер", - говорится в постановлении судьи Берил Хоуэлл.

Как отметила судья, Пхеньян не предоставил никакого ответа на иск, который семья подала в соответствии с законом об иммунитетах иностранного суверена. Согласно ему, истцы США могут подать в суд на правительства за преступления, которые не подпадают под дипломатический иммунитет.

Решение, принятое американским судом, по большей части символично, поскольку маловероятно, что Северная Корея выплатит хоть часть денег. При этом считается, что у КНДР мало активов в США, которые можно было бы арестовать.

22-летний американский студент О.Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы, и позднее он умер.

Теги: #сша #студент #смерть #кндр #суд
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