В Украине во вторник снег, порывы ветра 15-20 м/с, в горах угроза оползней снега

В Украине на протяжении вторника ожидается снег, мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 28 м/с, гололед, в горах угроза оползней снега и повышение уровня воды в реках, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, кроме западных областей, метели; на дорогах гололедица", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Подчеркивается, что в Кировоградской и Черкасской областях ночью местами сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.

В Киеве 25 декабря умеренный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах гололедица. Прирост снежного покрова 5-10 см. К концу суток 25 декабря налипание мокрого снега.

На Киевщине 25 декабря снег (местами сильный ночью), порывы ветра 15-20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря налипание мокрого снега.

26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду ночью 4-10, ночью 0-6 мороза, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны повышение до 3 мороза - 3 тепла.

В Азовском море ночью и утром 25 декабря, в портах Мариуполь и Бердянск, порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм.

Вместе с тем, 25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается:

- в западной и центральной части - значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

- в восточной части сохранится -значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Также спасатели предупредили про угрозу оползней снега на дороги в горных районах центральной и восточной части Закарпатья.

25 - 26 мая в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 25 декабря на рр.Тиса-Чоп продолжится добегание невысокой паводковой волны с верховьях с повышением уровня на 0,8 - 1,3 м над уровнем, без негативных последствий.