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08:41 25.12.2018

В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 128 населенных пунктов

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В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 128 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины обесточены 128 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 25 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях, а именно Днепропетровская - 46, Кировоградская - 43, Николаевская - 16, Черновицкая - 8, Киевская - 6, Черкасская - 5, Запорожская - 2 и Черниговская – 2", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2 тыс. 181 чел. и 1 тыс. 600 ед. техники", – добавили в ГСЧС.

Теги: #погода #украина #обесточивание
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