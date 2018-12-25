Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи персональной информации

Правоохранители разоблачили хакера в распространении вируса для сбора персональной и биллинговой информации, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник.

Сотрудники полиции установили, что 22-летний мужчина модифицировал различные вирусы, криптовал их и использовал для вмешательства в компьютеры и похищения персональных данных в интернете.

Во время обыска по месту жительства, у хакера правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители данных с вредоносными вирусами для получения доступа к паролям, логинам, кукам, данным о кошельках криптовалют и файлам с информацией.

Для предотвращения идентификации мужчина использовал арендуемые виртуальные серверы, через которые он заражал компьютеры и завладевал данными.

Киберполиция на данный момент пытается установить пострадавших. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.361-1 (создание компьютерных вирусов) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.