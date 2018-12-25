Ирак не исключил возможности ввода войск в Сирию

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Ирак может развернуть войска в Сирии на фоне решения США о выводе своих военных с территории этой страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По словам иракского премьера, власти страны "рассматривают все варианты" для защиты Ирака от угроз, исходящих от пограничных государств.

СМИ сообщают, что в воскресенье в Ираке прошло заседание совета безопасности, после которого в канцелярии премьера Ирака сообщили, что власти страны исполняют свои обязанности по принятию мер для предотвращения возможных последствий решения США по выходу из Сирии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Д.Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГ на севере Сирии.