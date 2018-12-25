Три прихода УПЦ (МП) Львовщины присоединились к ПЦУ

Три прихода из Львовской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил интернет-портал "Духовная величие Львова".

"24 декабря 2018 года, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП со Львовщины в поместную Православную церковь, а именно из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и г.Угнев (Сокальский р-н)", – говорится в сообщении на сайте интернет-ресурса в понедельник.