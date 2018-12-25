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01:33 25.12.2018

Трамп выдал разрешение на строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой

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Трамп выдал разрешение на строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил строительство участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 км.

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал (разрешение на - ИФ) контракт по возведению еще одного большого протяженностью 115 миль участка стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем много миль этой стены, некоторые завершены. Демократы должны прекратить "шатдаун" (закрытие федерального правительства - ИФ) и завершить финансирование. Миллиарды долларов и жизни будут сохранены!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Президент США Д.Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. На строительство этого объекта требуется $5,7 млрд из бюджета. Однако сенат США, где большинство мест занимают демократы, отказался утверждать бюджет с учетом расходов на возведение стены.

В свою очередь президент США исполнил угрозу приостановить работу правительства, если он не добьется одобрения строительства стены на границе с Мексикой.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. Пока неясно, когда правительство возобновит работу в полном объеме, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году.

Теги: #сша #трамп #мексика_стена
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