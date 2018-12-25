В Житомирской области в результате ДТП 1 человек погиб, еще 7 травмированы

В результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирском районе погиб человек, еще семеро, трое из которых дети, госпитализированы, сообщили в Нацполиции Украины в Житомирской области.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло 24 декабря возле с.Денишей Житомирского района. От полученных травм погиб человек, еще семеро участников происшествия, среди которых трое детей, госпитализированы в медицинские учреждения", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Правоохранители уточнили, что ДТП произошло около 15.30 на 21 км автодороги Выступовичи-Житомир-Каменец-Подольский вблизи с. Денишей.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель Астра", 41-летний житель Киева, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 26-летнего жителя Житомира.

В результате происшествия погиб пассажир ВАЗа, 31-летний житель областного центра. Водители обоих транспортных средств, пассажиры "Опеля", 35-летняя киевлянка и 38-летняя жительница Хмельницкого, а также трое детей от 6 до 9 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

Сейчас на месте ДТП продолжает работать полиция. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, устанавливаются.