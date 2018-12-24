На Сицилии активизировался вулкан Этна

На Сицилии в канун Рождества вулкан Этна выбросил столб пепла, сообщает в понедельник агентство АНСА.

По данным агентства в основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла. В районе 9:00 по местному времени итальянские ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана, магнитуда самых сильных из которых превосходила 4.

Газета "Репубблика" уточняет, что именно землетрясение спровоцировало появление трещины, из которой вулкан выбросил пепел и лапилли (мелкие вулканические выбросы).

Из-за активности вулкана временно прекращал работу аэропорт города Катании, вблизи которого расположен вулкан. Работа аэропорта частично возобновилась в 15:00, в нем разрешено принимать не более четырех рейсов в час.

Сотрудники аэропорта призывают пассажиров узнавать статус своих рейсов у авиакомпаний.

Агентство Associated Press сообщает, что туристов, находящихся на вулкане на большой высоте в целях безопасности спускают на высоту 1,9 тыс. метров. Сообщений о пострадавших не поступает.