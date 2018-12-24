Нас объединяют Украина и вера - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, празднующих Рождество по григорианскому календарю.

"Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной Православной церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым Православием украинской церкви", - цитирует П.Порошенко сайт президента в понедельник вечером.

Глава государства подчеркнул, что в Украине "нет и не будет государственной церкви". При этом он отметил, что существует "настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним".

"При всем разнообразии нас объединяют Украину и вера в рождение и воскресение Господа нашего Иисуса Христа", - добавил президент.

Глава государства в обращении к украинцам отметил, что "хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить другие, у нас нет страха".

"Мы рады, потому что рожден Иисус утешает и окутывает нас своей любовью", - сказал президент и вспомнил слова апостола Павла, который написал "когда Бог за нас, то кто же против нас".

"Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, ибо Христос родился и на земле - мир. Рождество - это праздник надежды на лучшее, окутано таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемской пещере господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения", - отметил П.Порошенко.

"Желаю вам от ангелов - радости, от пастухов - удивление, от мудрецов - прозрение, а от рожденного Бога - мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!", - пожелал украинцам П.Порошенко.