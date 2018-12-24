Omni Campus открыла на ВДНГ в Киеве почтомат на 1182 ячейки и с 26 декабря запускает автоматизированную ярмарку

Бизнес-акселератор Omni Campus в партнерстве с международной технологической компанией OMNIC запустили первый в Украине автоматизированный пункт выдачи заказов на 1182 ячейки на локации ВДНГ в Киеве, который будет задействован в работе автоматизированной ярмарки с 26 декабря до 13 января 2019 года.

"На данный момент мы сотрудничаем со многими украинскими компаниями, такими как издательства "Наш формат", "Ранок", производителем украинских деревянных конструктором Ugears, компанией по организации приятных впечатлений Wow Box и другими. Они получают определенное количество ячеек, которые догружаются товарами в зависимости от спроса. Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами и каждый день расширяем количество компаний, чьи товары доступны на ярмарке", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" основатель Omni Campus Анна Снитко.

Она также заявила, что срок работы автоматизированной ярмарки может быть продлен и после 13 января 2019 года, поскольку спрос на предложенную услугу оказался выше ожидаемого.

По окончанию ярмарки планируется, что автоматизированный пункт выдачи заказов будет расформирован, и почтоматы его составляющие отправятся в различные регионы Украины, однако А.Снитко отказалась назвать, в каких регионах они будут представлены.

В планах Omni Campus повторить сборку крупнейшего в Украине автоматизированного пункта выдачи заказов на новогодней ярмарке в следующем году.

Станция представляет собой программно-аппаратный комплекс на 1182 ячейки, позволяющий за 15 секунд получить посылку, используя индивидуальный код, который поступает на телефон клиенту. Технологию станции реализовал инновационный партнер Omni Campus - международная компания OMNIC, которая в следующем году планирует запуск автоматизированных ярмарок по локациям своих представительств: Лос Анджелесе, Сан Франциско, Минске, Москве и Люблине.

В Omni Campus также заявили, что 21 декабря представители "Книги рекордов Украины" зафиксировали факт того, что открытый OMNIC на ВДНХ автоматизированный пункт выдачи является крупнейшим в Украине. Кроме того, станция может войти в книгу рекордов Гиннеса.

"21 декабря на локации в этот день работали аудиторы международных компаний Baker Tilly и PSP Audit... Свое решение комиссия Книги рекордов Гиннеса озвучит еще до Нового года", - сообщили в компании.

OMNIC - международная технологическая группа, которая создает и внедряет инновационные решения для клиентов в сфере логистики, электронной коммерции и розничной торговли, проектирует конструкцию, дизайн устройств, разрабатывает и производит электронные комплектующие и программное обеспечение для автоматизированных аппаратов самообслуживания.

Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско (США), научно-технический отдел – в Киеве. Офисы компании также открыты в Лос-Анджелесе (США), Москве (Россия) и Минске (Беларусь).

Omni Campus - бизнес-акселератор с фокусом на создании технологий для автоматизации в ритейле и логистике, запущенный компанией OMNIC.

Управляет технологическим кампусом в Киеве.