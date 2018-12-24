Боевики с начала суток осуществили 11 обстрелов позиций объединенных сил, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 18.00 понедельника одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. В течение текущих суток один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Фейсбук.

Противник совершил обстрел из минометов калибра 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.