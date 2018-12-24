Полозов: Еще двое украинских моряков – членов экипажа "Яны Капу" – заявили следователям, что являются военнопленными

Члены команды защиты украинских военнопленных моряков, адвокаты Айдер Азаматов, Оксана Железняк, Татьяна Окушко в понедельник посетили удерживаемых в СИЗО Москвы (РФ) членов экипажа рейдового буксира ВМС Украины "Яны-Капу" Юрия Будзыло и Андрея Шевченко, узнали об их самочувствии, обеспечении, а также предупредили о психологической обработке оперативниками ФСБ, сообщает адвокат Николай Полозов.

"В ходе следственных действий Юрий Будзыло заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался", - написал Н.Полозов в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Он также сообщил, что до начала следственных действий А.Азаматову была предоставлена возможность пообщаться с Ю.Будзыло: "Чувствует Юрий себя хорошо, настроение хорошее. Сообщил, что вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, дошли. Пока нужды ни в чем нет".

"Адвокат Азаматов предупредил Будзыло о попытках разработки оперативниками ФСБ украинских моряков с целью оказать давление и заставить признать вину, а также о фактах привлечения ими других заключённых для этих целей", - добавил Н.Полозов.

Защитник также проинформировал, что адвокаты команды защиты военнопленных украинских моряков О.Железняк и Т.Окушко встретились с моряком А.Шевченко, и им также была предоставлена возможность пообщаться со своим подопечным наедине перед началом следственных действий.

"Андрей Шевченко в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывал Список предметов и продуктов, которые ему необходимы уже передан волонтерам. На его счёту в СИЗО денежные средства имеются", - написал адвокат.

Н.Полозов отметил, что отдельно адвокаты предупредили А.Шевченко о психологической обработке оперативниками ФСБ украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разработки" когда оперативники используют других заключённых для оказания психологического давления с целью получения необходимого результата, в том числе признания вины.

"В ходе следственных действий Андрей Шевченко заявил, что является военнопленным и отказался от дачи иных показаний", - добавил он.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Украина заявила, что задержанные моряки являются военнопленными. В числе арестованных: Р.Мокряк, Д.Гриценко, командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Ранения в результате инцидента в районе пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.