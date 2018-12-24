Адвокат Рыбин заявляет, что неизвестные сожгли его автомобиль

Адвокат Валентин Рыбин заявляет, что неизвестные в понедельник днем осуществили поджег его автомобиля, находившегося в подземном паркинге.

"Так, сегодня 24.12.2018 адвокату Рыбину Валентину сожгли автомобиль. В подземном паркинге хранился автомобиль. Там все задымлено, сейчас пожарные будут тушить это дело и потом мы посмотрим на последствия этого дела, как Валентина Рыбина пытаются выдавить из ряда громких политических дел", - говорится в снятой, предположительно, на мобильный телефон непродолжительной видеозаписи, опубликованной в 14.22 понедельника в странице В.Рыбина в соцсети Фейсбук.

Как известно, В.Рыбин защищает в настоящее время находящихся под арестом подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в госизмене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и ряда других.