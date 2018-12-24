События

15:49 24.12.2018

Адвокат Рыбин заявляет, что неизвестные сожгли его автомобиль

1 мин читать

Адвокат Валентин Рыбин заявляет, что неизвестные в понедельник днем осуществили поджег его автомобиля, находившегося в подземном паркинге.

"Так, сегодня 24.12.2018 адвокату Рыбину Валентину сожгли автомобиль. В подземном паркинге хранился автомобиль. Там все задымлено, сейчас пожарные будут тушить это дело и потом мы посмотрим на последствия этого дела, как Валентина Рыбина пытаются выдавить из ряда громких политических дел", - говорится в снятой, предположительно, на мобильный телефон непродолжительной видеозаписи, опубликованной в 14.22 понедельника в странице В.Рыбина в соцсети Фейсбук.

Как известно, В.Рыбин защищает в настоящее время находящихся под арестом подозреваемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в госизмене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и ряда других.

Теги: #адвокат #автомобиль #рубан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Моряк Владислав Костишин признает себя военнопленным – адвокат

Адвокат задержанного украинского капитана отказался дать в ФСБ подписку о неразглашении

Адвокат одного из раненых украинских моряков сообщает, что он идет на поправку

В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа

МИД возмущен арестом адвоката украинских политзаключенных

В оккупированном Крыму суд арестовал на 5 суток адвоката Эмиля Курбединова

Суд в Крыму около пяти часов рассматривал дело адвоката Курбединова, продолжит заседание в пятницу

В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков

В Винницкой области полицейские задержали машину с наркотиками и принадлежностями для их изготовления – полиция

Гражданин Украины пытался выехать в РФ на Lexus с поддельными документами – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Полозов: Еще двое украинских моряков – членов экипажа "Яны Капу" – заявили следователям, что являются военнопленными

Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и автобуса в Винницкой области

Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

Полиция Киева расследует попытку поджога выставочного центра "Дукат"

В Украину в ближайшие сутки придут снег и метели

СБУ прекратила трансляцию в Винницкой области российского телеканала Russia Today

На территории ж/д станции "Лиман" в Донецкой области полицейские обнаружили арсенал с боеприпасами

Российский космонавт подтвердил, что отверстие в "Союзе" было просверлено изнутри корабля

Из-за ложного сообщения о минировании автостанции "Привоз" и ж/д вокзала в Одессе эвакуированы около 300 человек

Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в помещение банка в Павлограде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА