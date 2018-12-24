Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и автобуса в Винницкой области

В с.Лукашовка Винницкой области столкнулись микроавтобус Ford Transit с автобусом Van Hool международного сообщения, в результате ДТП пострадали 4 человека.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Винницкой области, ДТП произошло 24 декабря около 8:00 утра.

"По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса – Бари, который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта", - сказано в сообщении.

По информации полиции, в автобусе пассажиров не было.

"С травмами различной степени тяжести трое пассажиров микроавтобуса, жителя Литинского района госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров транспортного средства после получения медицинской помощи от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Сведения внесены Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.