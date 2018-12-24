Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

Вооруженный огнестрельным оружием человек выстрелил несколько раз на брюссельской улице дорогих бутиков авеню Луиз, сообщила в понедельник прокуратура бельгийской столицы.

"Свидетель видел человека, стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя прокуратуры Ине Ван Вимерш.

"Полиция обнаружила на месте три следа от пуль. На данный момент мы не располагаем сведениями о раненых", - сообщила представитель прокуратуры.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, у нее нет.

Начато следствие, но пока никакой подозреваемый не идентифицирован, сообщают полицейские источники.