События

14:13 24.12.2018

Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

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Вооруженный огнестрельным оружием человек выстрелил несколько раз на брюссельской улице дорогих бутиков авеню Луиз, сообщила в понедельник прокуратура бельгийской столицы.

"Свидетель видел человека, стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя прокуратуры Ине Ван Вимерш.

"Полиция обнаружила на месте три следа от пуль. На данный момент мы не располагаем сведениями о раненых", - сообщила представитель прокуратуры.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, у нее нет.

Начато следствие, но пока никакой подозреваемый не идентифицирован, сообщают полицейские источники.

Теги: #теракт #брюссель
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Интерфакс-Украина
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