Полиция Киева расследует попытку поджога выставочного центра "Дукат"

Полиция расследует попытку поджога выставочного центра "Дукат" на ул.Рейтарской, 8-Б в Киеве по статье "покушение на умышленное уничтожение имущества"

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, как и предусмотрено действующим законодательством, в течение суток с момента совершения правонарушения, то есть 15 декабря", - сообщает полиция Киева на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Сообщается, что следователи квалифицировали произошедшее как покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, поэтому уголовное производство расследуется по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают, что информация, которая была распространена в одной из соцсетей о том, что полиция якобы отказалась открывать уголовное производство, не соответствует действительности.