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13:50 24.12.2018

В Украину в ближайшие сутки придут снег и метели

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В Украину в ближайшие сутки придут снег и метели

В Украине в ближайшие сутки 25 декабря южный циклон обусловит влажную ветреную погоду, на большей части территории страны ожидаются снег и метели, сообщает Укргидрометцентр.

В стране прогнозируются сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели (в восточных регионах, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях – сильный мокрый снег, кое-где с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед), в западной части страны и в Одесской области – преимущественно слабый снег. Порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с.

Температура ночью 3-8 °, днем 1-6 ° мороза; на юге, востоке и Днепропетровской области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 25 декабря прогнозируется снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица; температура ночью и днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 декабря самая высокая температура днем была 7,8° в 2017 году, самая низкая ночью -21,0° в 1969 году.

В Украине 26 декабря временами ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве 26 декабря прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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