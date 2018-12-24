События

13:12 24.12.2018

СБУ прекратила трансляцию в Винницкой области российского телеканала Russia Today

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СБУ прекратила трансляцию в Винницкой области российского телеканала Russia Today

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с департаментом киберполиции выявили в Винницкой области интернет-провайдера, который предоставлял доступ к запрещенным для трансляции в Украине российским телеканалам.

"Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности Russia Today", - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители также задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривень.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

Было проведены санкционированные следственные действия в офисе частного предприятия, в ходе которых выявлено техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Теги: #телеканалы #винницкая_область #russia_today #сбу
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