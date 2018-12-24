События

12:38 24.12.2018

Российский космонавт подтвердил, что отверстие в "Союзе" было просверлено изнутри корабля

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Отверстие в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз-МС-09" было сделано изнутри, заявил российский космонавт Сергей Прокопьев, вернувшийся с Международной космической станции (МКС).

"Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы", - сказал С.Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Теги: #рф #космос #союз
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Интерфакс-Украина
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