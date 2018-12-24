События

11:55 24.12.2018

Из-за ложного сообщения о минировании автостанции "Привоз" и ж/д вокзала в Одессе эвакуированы около 300 человек

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Из-за ложного сообщения о минировании автостанции "Привоз" и ж/д вокзала в Одессе эвакуированы около 300 человек

Полиция не обнаружила взрывных устройств на территории автостанции "Привоз" и железнодорожном вокзале в Одессе.

"В ходе обследования зданий и прилегающей территории автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы около 300 человек", - сообщает полиция Одесской области в понедельник.

Работа учреждений возобновлена.

Ранее в этот день в 8:35 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на территории "Автостанция "Привоз" находится взрывчатка, а через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили и о минировании железнодорожного вокзала.

На указанные места выехали следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #эвакуация #минирование #полиция #одесса
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