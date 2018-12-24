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11:51 24.12.2018

Суд перенес заседание по делу экс-нардепа Мартыненко на 28 декабря – ЦПК

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Суд перенес заседание по делу экс-нардепа Мартыненко на 28 декабря – ЦПК

Шевченковский районный суд г.Киева перенес заседание по делу бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко на 28 декабря, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Как сообщает ЦПК на странице в микроблоге Твиттер, такое решение суд принял в понедельник по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, который просил о переносе заседания из-за государственного выходного 24 декабря.

Центр противодействия коррупции отмечает, что, по словам прокурора САП Алексея Скибенко, защита гипотетически может использовать решение слушать дело в выходной день в свою пользу. "Заседание в государственный выходной грозит отводом прокурора", - процитировал слова прокурора ЦПК на странице в Твиттер.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Теги: #мартыненко #суд
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