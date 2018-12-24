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11:18 24.12.2018

Госдеп предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники

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Госдеп предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники

Теракты могут произойти в популярных туристических точках Барселоны в дни рождественских и новогодних праздников, предупреждает госдепартамент США.

"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места. Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в районе бульвара Рамбла в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников", - говорится в твиттере ведомства.

Крупный теракт произошел в Барселоне в августе 2017 года. Сначала фургон совершил наезд на толпу людей на популярной у туристов пешеходной улице Рамбла в центре города. В результате 14 человек погибли и свыше 100 получили ранения, в том числе российская туристка. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в курортном городке Камбрилс в 120 км от Барселоны, в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Ответственность за теракты взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство".

Теги: #барселона
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