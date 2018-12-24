Аноним сообщил о минировании автостанции и ж/д вокзала в Одессе – полиция

В Одессе полиция проверяет анонимное сообщение о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала.

"Сегодня в 835 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на территории "Автостанция "Привоз" находится взрывчатка. Через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили и о минировании железнодорожного вокзала", - сообщает пресс-служба полиции Одесской области в понедельник.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.