События

10:27 24.12.2018

Аноним сообщил о минировании автостанции и ж/д вокзала в Одессе – полиция

1 мин читать

В Одессе полиция проверяет анонимное сообщение о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала.

"Сегодня в 835 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на территории "Автостанция "Привоз" находится взрывчатка. Через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили и о минировании железнодорожного вокзала", - сообщает пресс-служба полиции Одесской области в понедельник.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #одесса
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одессе у частного дома обнаружены останки двух неизвестных людей, пролежавшие в емкости для топлива, вероятно, около 20 лет

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уильямсон в Одессе встретится с Полтораком и родственниками пленных моряков

Разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко" прибыл в Одессу

Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе – СМИ

СБУ разоблачила одного из руководителей ведомственного санатория "Одесса" на финансовых сделках

В полиции опровергают заявление Минздрава о захвате Одесского медуниверситета

В Одессе в ДТП погиб известный украинский ученый-химик

В Одессе суд арестовал троих мошенников, вымогавших деньги у крымчан

В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух

Установлен организатор и исполнители нападения в Одессе на Гриценко - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники

Среди пострадавших от цунами в Индонезии украинцев нет – МИД

Военные в США не перестанут сообщать о перемещениях Санты

Маск: Китай обогнал США по числу орбитальных запусков

В ряде областей Украины 25 декабря ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Глава нацразведки США заявил о попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

Водитель автобуса Ростов-Харьков пытался тайком ввезти из РФ партию инструментов – Госпогранслужба

Семь человек погибли при подрыве мины в центральном Афганистане

Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали – штаб ООС

В Николаевской области была пресечена деятельность банды накркодиллеров - Нацполиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА