Маск: Китай обогнал США по числу орбитальных запусков

В развитии космической отрасли Китай прогрессирует. По числу орбитальных запусков КНР обогнала США, написал

в своем Твиттере глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск.

Ранее в Китае завили о планах расширить свое присутствие в космосе. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования. Предполагается, что новый вид войск обеспечит безопасность Америки в космосе от растущих угроз со стороны других стран. Вашингтон видит угрозу в действиях России и Китая, которые активно наращивают военно-космический потенциал.