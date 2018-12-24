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10:05 24.12.2018

Маск: Китай обогнал США по числу орбитальных запусков

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Маск: Китай обогнал США по числу орбитальных запусков

В развитии космической отрасли Китай прогрессирует. По числу орбитальных запусков КНР обогнала США, написал 
 в своем Твиттере глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск.

Ранее в Китае завили о планах расширить свое присутствие в космосе. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования. Предполагается, что новый вид войск обеспечит безопасность Америки в космосе от растущих угроз со стороны других стран. Вашингтон видит угрозу в действиях России и Китая, которые активно наращивают военно-космический потенциал.

Теги: #космос #китай #маск
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