В ряде областей Украины 25 декабря ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

По данным Укргидрометцентра во вторник, 25 декабря, в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, в этих областях ожидается снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

"Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики", - предупреждают в ГСЧС Украины.