Водитель автобуса Ростов-Харьков пытался тайком ввезти из РФ партию инструментов – Госпогранслужба

В пункте пропуска Чугуновка пограничники Харьковского отряда обнаружили партию товаров народного потребления, которые водитель рейсового автобуса Ростов-Харьков пытался тайком переместить через границу.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, во время погранично-таможенного оформления и досмотра автобуса, следовавшего на въезд в Украину, пограничники обратили внимание на чрезмерное волнение водителя (гражданина Украины, 1986 года рождения).

"В ходе углубленного досмотра общей группой совместно с сотрудниками государственной фискальной службы в конструктивных особенностях багажного отделения обнаружена партия инструментов различного назначения на общую сумму более 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Обнаруженный товар изъят в установленном порядке.