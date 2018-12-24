События

07:30 24.12.2018

Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали – штаб ООС

1 мин читать
Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 07.00 понедельника режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил не нарушали, ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"23 декабря российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня…В течение прошлого дня ни один украинский военный не пострадал" – говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики НВФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – подытожили в штабе ООС

По данным украинской разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Николаевской области была пресечена деятельность банды накркодиллеров - Нацполиция

В результате пожара на Херсонщине погибло двое местных жителей - ГСЧС

Женщина и ее 4-х летний сын погибли во время пожара - ГСЧС

В Житомирской зафиксирована самая высокая явка избирателей на выборах в ОТГ

Волкер надеется съездить в Москву, как только освободят военнопленных моряков

На Полтавщине маршрутка с 15 пассажирами упала в кювет, есть пострадавшие

Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало более 50 тыс. человек

МИД: украинцам стоит воздержаться от путешествия в Индонезию из-за цунами

Проезд по дорогам государственного значения в Украине обеспечен

ПОСЛЕДНЕЕ

Южная Корея и Япония обсудят двусторонние отношения и КНДР

Трамп и Эрдоган обсудили, как избежать "вакуума власти" при выводе военных США из Сирии

ЕС соболезнует в связи с цунами в Индонезии и заявляет о готовности оказать помощь

Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии

В Белом доме не исключают, что "шатдаун" продлится до первых чисел января

Во Львове разрешили возобновить работу объектам рождественской ярмарки, где нет необходимости в нагревательных приборах

В Карпатах сгорела гостиница, один человек погиб

В США стартовала ракета Falcon 9 с новейшим спутником GPS

Станция метро "Лыбедская" возобновила работу после анонимного сообщения о минировании

В горсовете Львова сообщили о стабилизации состояния пострадавших от взрыва на ярмарке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА