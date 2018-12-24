В Николаевской области была пресечена деятельность банды накркодиллеров - Нацполиция

Полиция Николаевской области пресечена деятельность межрегиональной банды наркодилеров, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Трое человек сбывали кристаллический метадон, опий и димедрол с помощью так называемых "закладок" по всей территории Украины.

"В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины…Фигурантам сообщено о подозрении в сбыте наркотиков, вскоре им будут избирать меру пресечения" – говорится в сообщении н официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Организатором группы был 27-летний житель Жашкова Черкасской области. Приобщив к "делу" 24-летнего жителя Черкасс, выполнявшего задачи оператора, и 19-летнего жителя Луганской обл. в роли "закладчика", мужчина координировал и тщательно контролировал работу исполнителей.

Общаясь с ними исключительно посредством мессенджера, организатор предоставлял оператору указания относительно названия, количества и объема заказов, а тот, в свою очередь, координировал действия "закладчика". Последний занимался получением почтовых отправлений от организатора, ее расфасовкой и курьерской доставкой к местам целей, узнавал от оператора. После оплаты за товар, оператор сообщал клиентов о местах хранения «закладок».

Деньги за наркотики заказчики платили на специально открытые банковские счета подставных Правоохранители одновременно провели 12 обысков, в том числе по месту временного проживания фигурантов в Киевской и Черкасской обл. Наркодиллеры были задержаны местными правоохранителями в Николаевкой области.

"По результатам оперативно-следственных действий изъято 20 закладок ацетилированного опия и димедрола, расфасованные в резиновые контрацептивы по 15-20 мл каждая, 121 закладку кристаллического метадона, около 300 таблеток димедрола и 100 мл концентрата маковой соломы, большое количество сим - и банковские карты, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства" – отметили в Нацполиции.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет примерно миллион гривен.