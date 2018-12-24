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04:33 24.12.2018

Южная Корея и Япония обсудят двусторонние отношения и КНДР

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Южная Корея и Япония обсудят двусторонние отношения и КНДР

Представители Южной Кореи и Японии на встречах в Сеуле в понедельник обсудят взаимоотношения двух стран, а также взаимодействие с Северной Кореей, заявили в МИД Республики Кореи.

Как следует из сообщения, в понедельник директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги встретится со специальным представителем Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

На встрече они обсудят текущие проекты межкорейского сотрудничества, а также другие вопросы, связанные с Северной Кореей.

Кроме того, К.Канасуги планирует встретиться с генеральным директором департамента по делам Северо-Восточной Азии МИД РК Ким Ен Кил.

Как отмечается, их встреча была организована на фоне дипломатических разногласий, вызванных решением Верховного суда Кореи о том, что две японские фирмы должны выплатить компенсации корейцам, работавшим на их заводах в годы оккупации.

Япония не согласна с этим решением. По мнению Токио, все вопросы, связанные с репарацией, были урегулированы в 1965 году межгосударственной сделкой по нормализации двусторонних дипломатических отношений.

Корея была японской колонией с 1910 по 1945 годы. На протяжении всего периода корейцы подвергались дискриминации. Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне

Теги: #япония #южкорея #встречи
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