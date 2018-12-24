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03:33 24.12.2018

В результате пожара на Херсонщине погибло двое местных жителей - ГСЧС

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В результате пожара на Херсонщине погибло двое местных жителей - ГСЧС

В результате пожара, произошедшего в селе Золотая Балка Херсонской области погибли двое местных жителей 1937 и 1943 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22 декабря в 7:58 в Службу спасения по охране Нововоронцовского поступила информация о том, что в с.Золотая Балка произошло возгорание в частном доме по ул. Центральной. На место вызова спасатели" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Сотрудники ГСЧС в одной из комнат обнаружили двух погибших  - хозяина дома 1937года и его жены – 1943 года рождения.

Обстоятельства трагедии выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Теги: #херсонская #жертвы #украина #пожар
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