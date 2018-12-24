Женщина и ее 4-х летний сын погибли во время пожара - ГСЧС

В Вознесенске Николаевской области во время пожара погибла женщина и её четырехлетний сын, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22 декабря в 23:27 по экстренному номеру "101" поступил звонок о пожаре в одноэтажном частном жилом доме на ул. Толбухина в городе Вознесенск. Соседка, которая заметила дым и пламя сообщила, что в доме могут находиться люди" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Приехавшие на место спасатели обнаружили тела погибших: женщины 1981 г.р. и мальчика 2014 г.р.

Обстоятельства трагедии выясняли сотрудники правоохранительных органов.