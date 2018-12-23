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23:52 23.12.2018

В Житомирской зафиксирована самая высокая явка избирателей на выборах в ОТГ

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В Житомирской зафиксирована самая высокая явка избирателей на выборах в ОТГ

УВ Житомирской области зафиксирована самая высокая явка избирателе на выборах в Объединенных территориальных громадах, сообщает вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко.

"По состоянию на 19.00 явка по Украине на первые выборы в ОТГ самая высокая в громадах Житомирщины. В 6 ОТГ, где проходят первые выборы, явка: Гришковецкая поселковая ОТГ Бердичевского р-на 52,56%, Швайковская сельская ОТГ Бердичевского р-на 59,53%, Райгородоцкая сельская ОТГ Бердичевского р-на - 57,89%, Вчорайшенская сельская ОТГ Ружинского района - 56%, Чудновская городская ОТГ Чудновского р-на - 48,88%, Ольшанская сельская ОТГ Чудновского района - 46,2%», - написал  Г. Зубко на своей официальной странице с соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

23 декабря в 78 ОТГ в 13 областях Украины состоялись первые местные выборы глав и депутатов.

Теги: #отг #украина #выборы
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