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21:07 23.12.2018

Волкер надеется съездить в Москву, как только освободят военнопленных моряков

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Волкер надеется съездить в Москву, как только освободят военнопленных моряков

 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер готов совершить визит в Москву, как только освободят военнопленных украинских моряков, захваченных в результате атаки России на украинские корабли в Керченском проливе.

"После российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. В связи с чем, я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву. Надеюсь, я сделаю это уже в следующем году, как только моряков освободят", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

Он также отметил, что российской стороне следовало бы освободить украинских моряков.

"Мы все призываем Россию сделать это, как жест доброй воли... В идеале - к Рождеству", - добавил К.Волкер.

Теги: #сша #украина #волкер #визит
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