На Полтавщине маршрутка с 15 пассажирами упала в кювет, есть пострадавшие

В Полтавской области близ села Красное маршрутный микроавтобус сообщением "Киев-Сумы" перевернулся и упал в кювет, трое пассажиров пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"23 декабря на автодороге "Сумы-Ромны-Пирятин" вблизи села Красное водитель маршрутного такси "Мерседес-Спринтер" сообщением "Киев-Сумы" не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и совершил опрокидывание. Предварительно в салоне находились 15 человек, 3 из которых получили незначительные телесные повреждения" – говорится в сообщении.

Большинству пассажиров помощь была оказана на месте. Один пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте ДТП работает следственная группа, устанавливаются причины произошедшего.

"Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)" – подытожили в полиции.