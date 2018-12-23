Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 18.00 воскресенья режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил не нарушали, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано" – говорится в сводке штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.