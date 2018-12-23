В Карпатах сгорела гостиница, один человек погиб

В селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница "Простоквашино", во время разбора конструкций здания на месте пожара обнаружено тело человека, сообщило областное управление Госслужбы по ЧС.

В службу спасения информация о пожаре поступила 23 декабря в 03.32. В 06.12 пожар был локализован на площади 1500 кв м, в 07.00 – ликвидирован.

"Во время проведения работ по разбору конструкций гостиницы на месте пожара обнаружено тело человека", - сообщила пресс-служба.

Также отмечается, что обслуживающий персонал эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей. Расстояние от ближайшего подразделения спасателей до места пожара – около 25 километров.

К тушению пожара привлекались 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

Яблуница находится в непосредственной близости от горнолыжного курорта "Буковель".