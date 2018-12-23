В США стартовала ракета Falcon 9 с новейшим спутником GPS

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США в воскресенье стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят собой устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. Затем из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра в районе космодрома он несколько раз переносился.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек.

Спутник первоначально будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Производством новых спутников занимается корпорация LockheedMartin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее чем в 2022 году в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Компания SpaceX выиграла тендер на запуск пяти из первых шести спутников GPS III.

По контракту с ВВС США SpaceX не будет пытаться вернуть первую многоразовую ступень ракеты, а утопит ее в Атлантическом океане, поскольку после старта для посадки на ней не останется топлива.

Это уже 21-й запуск компании SpaceX в нынешнем году. Ее ракета-носитель Falcon 9 соответствует критериям NASA для запуска пилотируемых космических кораблей. С 2019 года она вместе с кораблем Crew Dragon будет использоваться для отправки астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.