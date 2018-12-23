В горсовете Львова сообщили о стабилизации состояния пострадавших от взрыва на ярмарке

Состояние всех пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове стабилизировано, сообщает сайт горсовета.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Всех четверых прооперировали на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано", - сообщил начальник управления здравоохранения горсовета Владимир Зуб.

По его словам, пациентку в воскресенье переведут из реанимации в отделение. "Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном", - отметил В.Зуб.

Как сообщалось, в субботу около 13.15 на территории рождественской ярмарки во Львове вспыхнул пожар в одном из киосков общественного питания. Пожар потушили через 15 минут.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

За медпомощью обратились пять человек – четверых доставили "скорой" и один человек пришел сам. Двоих госпитализировали в реанимацию, остальные – в ожоговом отделении.

Четверо пострадавших находились на работе и получили производственные травмы.

Комиссия приняла решение приостановить работу всех трех рождественских ярмарок – на площади Рынок, проспектах Свободы и Червоной Калины - до окончания работы комиссии и обнародования ее выводов.

"Четко понятно, что было грубое нарушение техники безопасности – запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель сделала это на свой страх и риск", - сказал городской голова Львова Андрей Садовой.