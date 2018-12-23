События

14:26 23.12.2018

На Харьковщине семейная пара пострадала в результате взрыва газа

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В ночь на воскресенье в частном доме в г.Люботин Харьковской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 46-летний мужчина и его 43-летняя жена.

"По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома (дочь пострадавших - ИФ), в последнее время в помещении ощущался запах газа", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Супругов с ожогами различной степени тяжести доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. После оказания медицинской помощи женщины отпустили домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #газ #взрыв #харьковская_область
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