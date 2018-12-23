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14:25 23.12.2018

Глава Госпогранслужбы констатирует увеличение числа нелегальных мигрантов, задержанных в Украине

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Глава Госпогранслужбы констатирует увеличение числа нелегальных мигрантов, задержанных в Украине

Число задержанных в Украине нелегальных мигрантов увеличилось на 20-30% по сравнению с минувшим годом, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, об этом он сказал на телеканале UATV в программе "Лицом к лицу".

П.Цигикал отметил, что увеличение потоков нелегальной миграции наблюдается через каналы легального въезда в Украину – аэропорты, автомобильные пункты пропуска. Нелегалы прибывают в Украину якобы без намерений ехать в страны ЕС, а через некоторое время пограничники задерживают их на западных участках границы – в Закарпатской, Львовской Черновицкой областях.

"В целом среди задержанных нелегалов на "зеленом" участке границы фигурировали граждане Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы. Большинство из них вне пунктов пропуска пытались попасть в страны ЕС…, в частности через границу со Словакией – 400 лиц и Польшей – 240 лиц", - отмечается в сообщении.

Всего с начала года пограничники задержали более 3 тысяч нелегалов. Большинство из них (1950 лиц) нарушили правила нахождения в Украине. "Лидерами" в этой категории являются граждане Молдовы, России, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана.

Кроме того, пограничники отказали во въезде в Украину более 4 тысяч потенциальным нелегальным мигрантам. Преимущественно это граждане Молдовы, РФ, Ирака, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии.

Теги: #госпогранслужба #мигранты #цигикал
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